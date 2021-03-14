Бизнес
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14.03.2021 17:33
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Выше $60 тысяч: цена Bitcoin обновила исторический максимум

Выше $60 тысяч: цена Bitcoin обновила исторический максимум

Цена Bitcoin на торгах поднималась выше $60 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.

Во время торгов курс криптовалюты достигал $60,160 тысяч за штуку, а значит, Bitcoin снова обновил свой исторический максимум.

До этого цена криптовалюты на торгах поднималась выше $59 тысяч, свидетельствовали данные портала CoinDesk.

Bitcoin регулярно обновлял исторические рекорды с декабря 2020 года. 21 февраля цена Bitcoin превысила $58 тысяч, а после этого криптовалюта перешла к снижению.

В феврале рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов. Затем биткойн упал до 45 тысяч долларов, однако в марте рост возобновился.

По состоянию на 4 марта годовая доходность Bitcoin, составлявшая около 70%, стала вдвое выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.

Рост стоимости Bitcoin был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon, но многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

 

Агентство Телевидения Новости

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