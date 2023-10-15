Минулого патч-вівторка оригінальна версія Windows 11 востаннє отримала оновлення безпеки від Microsoft. Якщо ви ще не оновилися до великого оновлення функцій Windows 11 2022, зараз саме час.

Найважливішим для домашніх користувачів є припинення підтримки Windows 11 версії 21H2. Це впливає на такі версії:

● Windows 11 Домашня версія 21H2

● Windows 11 Pro, версія 21H2

● Windows 11 Pro для робочих станцій версії 21H2

● Windows 11 Pro Education, версія 21H2

Є деякі винятки. Версії Windows 11 Enterprise, Education, IoT Enterprise і Enterprise Multisession для цієї версії підтримуватимуться до 10 жовтня 2024 року, і до цього часу вони отримуватимуть оновлення безпеки від Microsoft.

Ось що зараз мають зробити користувачі Windows 11, які постраждали

На щастя, залишатися в безпеці просто: вам навіть не потрібно самостійно вживати заходів. Windows 11 автоматично запускає оновлення функцій через Windows Update для домашніх користувачів і некерованих корпоративних пристроїв, термін служби яких закінчився або досягне протягом наступних кількох місяців.

Корпорація Майкрософт робить це, оскільки хоче переконатися, що комп’ютери з Windows 11 продовжуватимуть підтримуватися та отримувати щомісячні оновлення, важливі для безпеки. Для цих пристроїв ви можете вибрати зручний час для перезавантаження та завершення оновлення. Microsoft пояснює точну процедуру тут.

Як правило, Microsoft радить завжди встановлювати останню версію Windows 11; це наразі Windows 11 22H2. Майкрософт має надати наступне велике осіннє оновлення для Windows 11 з версією 23H2 десь у найближчі тижні.

Windows Server 2012 і 2012 R2

10 жовтня також завершився регулярний період підтримки для Windows Server 2012 і 2012 R2. Але оскільки це операційні системи для корпоративного використання, Microsoft пропонує продовження періоду підтримки за окрему плату. Таким чином, компанії та організації можуть купити собі додаткові три роки для оновлення до новіших версій Windows.

Джерело: portaltele.com.ua

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