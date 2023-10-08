Windows 12 працюватиме за підпискою

Німецьке видання Deskmodder знайшло в тестовій збірці Windows каналу Canary ознаки того, що наступна версія операційної системи може бути доступна за підпискою

Журналісти випадково натрапили на згадку про підписку, коли порівнювали попередній випуск Windows 11 23H2 з Canary-складанням для розробників. У файлі конфігурації останньої знайшлися рядки з типами підписок та їх статусом: майбутня версія ОС може отримати спеціальне видання «За передплатою» (L_MsgSubscriptionEdition) з типами «Підписка на основі пристрою» та «Попередня підписка». Також у файлі є інформація про статус передплати. Вона може бути активною, неактивною, деактивованою та закінченою.

Поки що подібним чином користуватися Windows можуть лише корпоративні клієнти з підписки Windows 365 у хмарі через Cloud PC.

Джерело: internetua.com

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