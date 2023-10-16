Xiaomi створює заміну Android

Плани компанії Xiaomi щодо розробки власної операційної системи викликали питання про її взаємини з Android. Однак нові подробиці дозволяють припустити, що самостійно розроблена Xiaomi система MIOS нагадуватиме HarmonyOS компанії Huawei, пише MyDrivers.

MIOS підтримуватиме смартфони, IoT-пристрої та інші елементи екосистеми, утворюючи комплексну платформу для широкого спектру продуктів, у тому числі для майбутнього виходу Xiaomi в автомобільний сектор.

Незважаючи на те, що реліз очікується вже наприкінці цього року, MIOS, швидше за все, буде ретельно аналізований на предмет можливої ​​подібності з Android.

Перехід на систему власної розробки узгоджується з недавніми зусиллями Xiaomi із залучення талановитих фахівців для створення власних чіпів та пристроїв. Раніше, у листопаді 2022 року, компанія Xiaomi зареєструвала домен mios.cn, натякаючи на свої наміри створити спеціалізовану екосистему.

Джерело: internetua.com

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