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Попри санкції США, китайські університети отримали чипи Nvidia

Попри санкції США, китайські університети отримали чипи Nvidia

Китайські університети та науково-дослідні інститути отримали чипи штучного інтелекту Nvidia через посередників, попри те, що минулого року США розширили заборону на продаж таких технологій до Китаю.

Про це пише Reuters.

Згідно з тендерними документами, які перевірило агентство, 10 китайських компаній придбали передові чипи Nvidia, вбудовані в серверні продукти Super Micro Computer Inc, Dell Technologies і тайванської Gigabyte Technology Co Ltd після того, як 17 листопада США розширили ембарго, поширивши його на більшу кількість чипів і країн, що підпадають під правила ліцензування.

Зокрема, сервери містили одні з найсучасніших мікросхем Nvidia, згідно з раніше не повідомленими тендерами, проведеними в період з 20 листопада по 28 лютого минулого року. Хоча США забороняють Nvidia та її партнерам продавати сучасні чипи до Китаю, в тому числі через третіх осіб, купівля-продаж цих чипів не є незаконною в Китаї.

У компанії Nvidia відповідали, що не вважають що хтось із партнерів порушив правила експортного контролю. Виробники серверів заявили, що вони дотримуються чинного законодавства та проведуть подальше розслідування.

Серед покупців були Китайська академія наук, Шаньдунський інститут штучного інтелекту, Управління землетрусів провінції Хубей, Шаньдунський і Південно-Західний університети, технологічна інвестиційна компанія, що належить уряду провінції Хейлунцзян, державний авіаційний дослідницький центр і центр космічних наук.

Джерело: ua.news

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