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Український Ahrefs з оцінкою до $500 млн будує пошуковик зі штучним інтелектом

Український Ahrefs з оцінкою до $500 млн будує пошуковик зі штучним інтелектом

Засновник Дмитро Герасименко виношував ідею з 2019-го. Пандемія та російсько-українська війна дещо скоригували плани на запуск, та публічна бета-версія сервісу працює майже рік. Інвестиції в її розробку – $60 млн.

У 2023-му на фоні світової AI-лихоманки у Yep з’явився чат-бот, який робить самарі з результатів пошукової видачі. Подібні рішення є у світових гігантів – Bing від Microsoft та Bard від Google. «Про це всі розмовляють і ми побачили, можна швидко це зробити», – каже Герасименко.

Джерело: https://t.me/Forbes_Ukraine_official/10350

Новости портала «Весь Харьков»

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