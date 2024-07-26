"Укрнафта" закуповує три електростанції: очікувана вартість 2,5 млрд

"Укрнафта" закуповує три газопоршневі когенераційні установки загальною потужністю від 72 МВт, з послугами монтажу та введення в експлуатацію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відповідні тендери опубліковані в державній системі закупівель Prozorro.

● Перша установка, загальною потужністю 27-30 МВт, повинна мати 3 газопоршневі двигуни; електричний коєфіцієнт корисної дії не менше 46%. Очікувана вартість 960 млн грн.

● Друга - 27-30 МВт, три газопоршневі двигуни, електричний ККД не менше 46%. Очікувана вартість 960 млн грн.

● Третя - 18-20 МВт, 2 газопоршневі двигуни. Електричний ККД не менше 46%. Очікувана вартість 640 млн грн.

"Усі три установки мають бути новими та мати відповідні системи віддаленого контролю та безпеки", - йдеться в повідомленні.

Монтаж, шеф-нагляд за монтажем, пусконалагоджувальні роботи, випробування та введення в експлуатацію здійснюється переможцем тендеру. Також саме постачальник установок проводить навчання для персоналу.

Гарантія на кожну установку - не менше ніж 24 місяці з дати поставки.

"Встановлення трьох сучасних електростанцій дозволить компанії підтримати власні технологічні потреби та посилити енергосистему України", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо:

У трьох районах Київської області встановлять 19 когенераційних установок загальною потужністю понад 50 МВт для забеспеченні електроенергією та теплом громадян восьми населених пунктів.

Джерело: epravda.com.ua

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