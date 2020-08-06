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Уряд затвердив вимоги до оформлення і використання митних декларацій окремих типів

Уряд затвердив вимоги до оформлення і використання митних декларацій окремих типів

5 серпня Уряд затвердив вимоги до оформлення і використання митних декларацій окремих типів постановою «Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів».

Рішення прийнято на виконання Закону «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи» та Митного кодексу в рамках здійснення заходів для забезпечення участі України у спільній транзитній системі відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року.

Постановою затверджено положення про митні декларації окремих типів, в якому визначено вимоги до оформлення і використання митних декларацій окремих типів, форму транзитного супровідного документа, а також внесено зміни до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450.

Проект постанови розроблено Мінфіном спільно з Офісом підтримки реформ при Мінфіні та експертами проекту EU4PFM.

Источник: mof.gov.ua

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