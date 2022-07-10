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Розробляти деталі для танків потрібно у двох-трьох локаціях – Резніков

Розробляти деталі для танків потрібно у двох-трьох локаціях – Резніков

Україні для зменшення ураження росіянами заводів із виробництва військової техніки, підприємства потрібно розміщувати на двох-трьох локаціях, щоб у разі знищення одного об’єкту, працювали інші.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час бізнес-конференції на платформі Forbes, передає Міністерство оборони.

На думку міністра оборони, в Україні потрібно проводити диверсифікацію заводів, приміщень і цехів, де буде виготовлятися різноманітна продукція.

“Для розробки деталей для танку має бути дві-три локації. У разі знищення одного об’єкту – будуть працювати інші”, - заявив Резніков.

За його словами, старі державні підприємства дуже важливі для стратегічного озброєння України.

“Ще з радянських часів система цехів, в тому числі занурених в землю, розташована так, щоб при ракетних ударах “калібром” або “іскандером”, їх працездатність не зменшилася”, - пояснив Резніков.

На його думку, будівельники мають будувати бомбосховища у нових будівлях із подвійним виходом, фільтрацією повітря, запасом води.

“Треба розуміти: те, що було вчора – не буде уже ніколи. Нам треба вижити та бути успішними в новому світі з COVID-19 та росіянами-агресорами, – наголосив Резніков.

Источник: ukrinform.ua

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