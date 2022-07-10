Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 126

У Брянській області перед вантажним потягом спрацювала вибухівка – влада

У Брянській області перед вантажним потягом спрацювала вибухівка – влада

У Брянській області перед вантажним потягом спрацював "невідомий вибуховий пристрій", заявив губернатор Олександр Богомаз.

Джерело: Богомаз у Telegram, "Говорит Москва"

Пряма мова Богомаза: "Сьогодні (9 липня – ред.) в Унецькому районі, на перегоні Робчик-Піщанка на залізничних коліях перед вантажним потягом спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Пошкоджено скло кабіни машиніста, залізничні колії не пошкоджені, постраждалих немає".

Деталі: Влада не повідомляє, що саме перевозила у вагонах.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 30 людей можуть бути під завалами багатоповерхівки на Донеччині, обстріляної РФ
Сегодня 10:45    24
Войну видно даже из космоса
Сегодня 10:29    62
Регионы рф отказываются восстанавливать «лднр»
Сегодня 10:14    82
Окупанти цілеспрямовано знищують врожай на Херсонщині. ФОТО
Сегодня 09:59    68
ЦПД: Росія проводить "тиху мобілізацію" через центри зайнятості
Сегодня 09:31    101
Ультиматум известных анонимов
Сегодня 09:17    147
Мєдвєдєв після бойкотування Лаврова на G20: "З росією стали рахуватися по-справжньому"
Сегодня 08:52    141
Розробляти деталі для танків потрібно у двох-трьох локаціях – Резніков
Сегодня 08:17    137
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 10 липня 2022 року
Сегодня 08:03    161
Кремль хоче повністю або частково анексувати Харківську область – ISW
Сегодня 08:00    229
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 