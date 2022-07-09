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Мінрегіон знайшов кошти для тих, хто прихистив переселенців

Міністерство розвитку громад та територій домовилося з міжнародними організаціями про фінансову допомогу для компенсації витрат громадянам, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Міністерство уклало Меморандум про співпрацю з Товариством Червоного Хреста України та Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Йдеться про залучення фінансової допомоги в рамках проєкту “Прихисток”. Кошти будуть спрямовані на компенсацію витрат громадянам, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб з-поміж уразливих категорій населення.

“У рамках Меморандуму ці міжнародні організації надаватимуть фінансову допомогу українським громадянам, які безоплатно прихистили у своїх домівках вимушених переселенців. Заплановано, що кожна організація мобілізує по 200 млн грн прямої грошової компенсації для надання допомоги. У такі складні часи - це суттєва підтримка для українців”, - заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Зазначається, що ця грошова допомога може бути використана для покриття компенсації витрат до кінця 2023 року, відповідно до затвердженого урядом Порядку.

Як повідомлялося, на часткову компенсацію витрат за травень власникам житла, які прихистили вимушених переселенців, з резервного фонду бюджету виділено 36,5 млн грн, ще близько 101 млн грн буде відшкодовано за рахунок донорських коштів.

Источник: ukrinform.ua

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