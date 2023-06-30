З ким торгувала Україна у 2022?

Велика, детальна інфографіка, яку команда Top Lead зробила для The Washington Post.

● Русня — на другому місці по імпорту навіть в рік повномасштабної війни. Але швидше за все, це результати перших січня-лютого. Очевидно, в 2023 ми вже не побачимо цю країну в списку торговельних партнерів.

(Ви також ставите на Польщу?)

● Економічно євроінтеграція вже відбулась: Європа — наш головний партнер і в імпорті, і в експорті.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2505

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