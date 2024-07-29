Заміна російського газу азербайджанським для транзиту до Європи може бути пасткою кремля — Financial Times

Наразі постачання азербайджанського газу — головна альтернатива, яку розглядає Україна.

Цей план передбачає, що Баку імпортуватиме газ із росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи українською трубою.

Видання зауважує, що Азербайджан може поставляти тільки 2 млрд кубометрів із необхідних 14 млрд.

А президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар попереджає, що угода може "перетворитися на схему прихованого експорту російського газу на європейський ринок".

Джерело: https://t.me/znua_live/159498

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