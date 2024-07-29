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Заміна російського газу азербайджанським для транзиту до Європи може бути пасткою кремля — Financial Times
Наразі постачання азербайджанського газу — головна альтернатива, яку розглядає Україна.
Цей план передбачає, що Баку імпортуватиме газ із росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи українською трубою.
Видання зауважує, що Азербайджан може поставляти тільки 2 млрд кубометрів із необхідних 14 млрд.
А президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар попереджає, що угода може "перетворитися на схему прихованого експорту російського газу на європейський ринок".
Джерело: https://t.me/znua_live/159498
Темы: єс, Азербайджан, газ, росія