Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 80

Заміна російського газу азербайджанським для транзиту до Європи може бути пасткою кремля — Financial Times

Заміна російського газу азербайджанським для транзиту до Європи може бути пасткою кремля — Financial Times

Наразі постачання азербайджанського газу — головна альтернатива, яку розглядає Україна.

Цей план передбачає, що Баку імпортуватиме газ із росії, а потім експортуватиме свій газ до Європи українською трубою.

Видання зауважує, що Азербайджан може поставляти тільки 2 млрд кубометрів із необхідних 14 млрд.

А президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар попереджає, що угода може "перетворитися на схему прихованого експорту російського газу на європейський ринок".

Джерело: https://t.me/znua_live/159498

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українські розвідники показали, як нищили вертольоти в росії
Сегодня 09:32    34
Относительно фаршировки ЧВК “Вагнер” в Мали
Сегодня 09:09    68
Возможен глобальный мировой конфликт, мир опасно балансирует на грани, - глава спецслужбы Чехии
Сегодня 08:49    77
Новая тенденция российской пропаганды
Сегодня 08:27    95
564 ребенка погибли в Украине в результате агрессии рф
Сегодня 08:05    87
Збито ракету х-59/х-69 та дев’ять «шахедів»
Сегодня 07:56    94
російські ракети та інша зброя і техніка досі містять американські деталі
Сегодня 07:55    95
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно
Сегодня 07:42    90
Головне за вихідні
Сегодня 07:30    101
«Дефолтна карта» України, на яку ставив кремлівський режим, не зіграла
Сегодня 07:20    103
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 