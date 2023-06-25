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«2 рожка дают и пох*й...» - перехоплення ГУР
«2 рожка дают и пох*й. остальное пох*й, а сзади стоят пулеметчики. если назад двинуться они расстреляют»
Військовий рф розповів про погане харчування та загороджувальні загони
▪️ «один сухарь на восьмерых жрать, нах*й»;
▪️ «люди уже с ума сходят, начинаются бунты здесь»;
▪️ «я, грубо говоря, если поперек горла встанет, я расстреляю, нах*й, своего же. Пох*й, пусть меня посадят на 7 лет»;
▪️ «как тут мужья погибают, вы, бл*дь, не можете ничего сделать».
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua