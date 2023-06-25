«2 рожка дают и пох*й...» - перехоплення ГУР

«2 рожка дают и пох*й. остальное пох*й, а сзади стоят пулеметчики. если назад двинуться они расстреляют»

Військовий рф розповів про погане харчування та загороджувальні загони

▪️ «один сухарь на восьмерых жрать, нах*й»;

▪️ «люди уже с ума сходят, начинаются бунты здесь»;

▪️ «я, грубо говоря, если поперек горла встанет, я расстреляю, нах*й, своего же. Пох*й, пусть меня посадят на 7 лет»;

▪️ «как тут мужья погибают, вы, бл*дь, не можете ничего сделать».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»