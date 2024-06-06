$200 тисяч детективу НАБУ і прокурору САП: адвокату "Міллера" повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру столичному адвокату юридичної компанії "Міллер" Олексію Носову, який намагався підкупити прокурорів САП та детективів НАБУ.

Джерело: НАБУ

Дослівно: "Адвокату одного зі столичних адвокатських об’єднань, викритому напередодні на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. дол., повідомлено про підозру.

Його дії кваліфіковано за ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)".

Деталі: Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У НАБУ стверджують, що Носов пропонував детективу НАБУ та прокурору САП 200 тис. дол., для того, щоб вони передали справу стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Що було раніше: У січні 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки становили понад 716 млн грн.

За даними слідства, організатором схеми є колишній директор департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" та голова правління комерційного банку - Михайло Кіперман. Підозри також отримали голова правління банку "Альянс" Юлія Фролова та ексначальник департаменту адміністратора розрахунків "Укренерго" Дмитро Кондрашов. Усіх їх оголосили у розшук.

Також у цій справі про підозру повідомили директору ТОВ "Юнайтед Енерджі" Андрію Короткевичу-Лещенку.

Кіперман є бізнес-партнером олігарха Ігоря Коломойського.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі" закупило у НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. Пізніше компанія перепродала її споживачам, а отримані гроші вивела за кордон.

В "Укренерго" так і не одержали гроші за поставлену електроенергію, а коли звернулися до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримали відмову.

Нагадаємо:

● 4 червня САП заявила, що столичного адвоката юридичної компанії "Міллер" Олексія Носова викрили на спробі підкупу прокурорів та детективів НАБУ.

● Юридична компанія "Міллер" повідомила, що розриває будь-які відносини з Олексієм Носовим.

Джерело: pravda.com.ua

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