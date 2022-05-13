226 дітей загинуло в Україні через збройну агресію РФ

Більше ніж 646 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених - 420.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

12 травня військові РФ здійснили обстріл поблизу с. Добрянка Бериславського району Херсонської області. Внаслідок цього отримав поранення 9-річний хлопчик.

Також 12 травня окупанти із системи залпового вогню «ГРАД» біля с. Кар’єрне Бериславського району Херсонської області обстріляли колону цивільних автомобілів, яка виходила з окупованої території Херсонської області. Поранення отримала 10-річна дитина в одному з автомобілів.

Стало відомо, що 10 березня внаслідок обстрілу м. Маріуполь Донецької області отримала поранення 17-річна дівчина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1721 заклад освіти. При цьому 139 з них зруйновано повністю.

Источник: gp.gov.ua

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