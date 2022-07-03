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344 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

344 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 344. Зросла кількість поранених - понад 642.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 342, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

2 липня внаслідок обстрілу військовими РФ цивільної інфраструктури м. Добропілля Донецької області отримали поранення 7-річний хлопчик та 3-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

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