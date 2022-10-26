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430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 26 жовтня 2022 року більше ніж 1252 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 430 дітей загинуло та понад 822 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.

24 жовтня внаслідок обстрілу ворогом цивільного автомобіля на території Олешківської ОТГ Херсонської області поранено 5-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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