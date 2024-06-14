55 млн грн збитків «Укрспирту»: судитимуть 7 осіб

У 2017-2020 роках ДП «Укрспирт» оголосило тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії, які поставили понад 20 тис. тонн палива за завищеними цінами. Для створення видимості прозорості аукціонів у них забезпечили участь технічних учасників.

Внаслідок дії схеми держпідприємство зазнало збитків на суму понад 55 млн грн.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2601

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