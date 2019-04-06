Боевики под разными предлогами не дают наблюдателям ОБСЕ проводить мониторинг

Как отмечается в отчете СММ ОБСЕ от 4 апреля, свобода передвижения миссии на Донбассе ограничена угрозами со стороны боевиков, а также угрозами безопасности (риски, связанные с минами, неразорвавшимися боеприпасами и другими препятствиями, которые меняются день ото дня).

«Мандат СММ предусматривает безопасный и надежный доступ по всей Украине. Тем не менее, вооруженные формирования в Донецкой и Луганской областях часто отказывают СММ в доступе в районы, прилегающие к границе Украины, которые находятся вне контроля правительства», — говорится в отчете.

В результате, операции СММ в Донецкой и Луганской областях остаются ограниченными.

Так, после того, как СММ отказалась показывать свой план патрулирования, два вооруженных члена вооруженных формирований отказали СММ в доступе на контрольно-пропускном пункте к северу от Зайченко (неподконтрольный правительству, в 26 км к северо-востоку от Мариуполя), что не позволило СММ двигаться на запад, в Пикузи (ранее Коминтерново, неконтролируемое правительством, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и на юг к Саханке (неконтролируемая правительством, 24 км к северо-востоку от Мариуполя).

Также вооруженный член НВФ отказал СММ в доступе к месту хранения тяжелого оружия в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, сославшись на «приказы своего начальства».

А к северу недалеко от Докучаевска (неконтролируемый правительством, в 30 км к юго-западу от Донецка) минивэн и пятеро членов вооруженных формирований заблокировали дорогу, что не позволило СММ двигаться дальше. Один из них сказал наблюдателям, что они не могут передвигаться дальше из-за «текущих оперативных мероприятий» в этом районе.

Кроме того, наблюдатели СММ отмечают и другие препятствия. Так, 3 апреля сотрудники больницы №. 2 в Горловке (неконтролируемая правительством, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказались поделиться информацией о жертвах среди мирного населения, сославшись на инструкции контролирующих лиц.

Источник: sprotyv.info

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