Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:57
Просмотров: 58

Боевики под разными предлогами не дают наблюдателям ОБСЕ проводить мониторинг

Боевики под разными предлогами не дают наблюдателям ОБСЕ проводить мониторинг

Как отмечается в отчете СММ ОБСЕ от 4 апреля, свобода передвижения миссии на Донбассе ограничена угрозами со стороны боевиков, а также угрозами безопасности (риски, связанные с минами, неразорвавшимися боеприпасами и другими препятствиями, которые меняются день ото дня).

«Мандат СММ предусматривает безопасный и надежный доступ по всей Украине. Тем не менее, вооруженные формирования в Донецкой и Луганской областях часто отказывают СММ в доступе в районы, прилегающие к границе Украины, которые находятся вне контроля правительства», — говорится в отчете.

В результате, операции СММ в Донецкой и Луганской областях остаются ограниченными.

Так, после того, как СММ отказалась показывать свой план патрулирования, два вооруженных члена вооруженных формирований отказали СММ в доступе на контрольно-пропускном пункте к северу от Зайченко (неподконтрольный правительству, в 26 км к северо-востоку от Мариуполя), что не позволило СММ двигаться на запад, в Пикузи (ранее Коминтерново, неконтролируемое правительством, 23 км к северо-востоку от Мариуполя) и на юг к Саханке (неконтролируемая правительством, 24 км к северо-востоку от Мариуполя).

Также вооруженный член НВФ отказал СММ в доступе к месту хранения тяжелого оружия в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, сославшись на «приказы своего начальства».

А к северу недалеко от Докучаевска (неконтролируемый правительством, в 30 км к юго-западу от Донецка) минивэн и пятеро членов вооруженных формирований заблокировали дорогу, что не позволило СММ двигаться дальше. Один из них сказал наблюдателям, что они не могут передвигаться дальше из-за «текущих оперативных мероприятий» в этом районе.

Кроме того, наблюдатели СММ отмечают и другие препятствия. Так, 3 апреля сотрудники больницы №. 2 в Горловке (неконтролируемая правительством, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказались поделиться информацией о жертвах среди мирного населения, сославшись на инструкции контролирующих лиц.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ОБСЕ, ордло

Читайте ещё:

В ОРДЛО задерживают лиц призывного возраста — для «выяснения обстоятельств», — ГУР
Сегодня 10:17    83
Клоунада продолжается или как в Донецке отмывают деньги роспропаганды
05.04.2019 07:47    174
Оккупанты тушили «тренировочный пожар» и сожгли реальную боевую технику
04.04.2019 08:18    157
Оккупанты продолжают обстреливать жилые дома на территории ОРДЛО
04.04.2019 06:53    104
Оккупанты в ОРДЛО устраивают «мобилизацию», чтобы люди не уехали на выборы
29.03.2019 08:51    124
«Русский мир» уничтожил культурные объекты оккупированного Донецка
27.03.2019 06:44    197
Оккупационные подразделения требуют от РФ больше боеприпасов
26.03.2019 08:25    156
В оккупированном Харцызске остановился крупный завод
26.03.2019 06:43    290
Назло пропаганде: Жители ОРЛО наперегонки бегут в Украину. ВИДЕО
25.03.2019 08:00    286
Оккупанты отказались гарантировать безопасность для открытия "Золотого" 24 марта
24.03.2019 10:19    155
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 