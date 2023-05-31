Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:57
Просмотров: 101

«Чи може кухарка керувати РФ?», - ці ленінські граблі знову у вжитку в Московії. 

«Чи може кухарка керувати РФ?», - ці ленінські граблі знову у вжитку в Московії. 

▶️ Я неодноразово жартував, що єдиною альтернативою бункерному може бути ватажок "вагнерів". Так воно виходить і в реалі: кухаря Путіна сьогодні так намагаються очорнити, що він поступово перетворюється на такого собі «чорного лебедя», здатного привнести важкопрогнозовані події для Московії. 

● Міноборони РФ твердить, що Прігожин завербував значну частину орківських солдатів, і тепер вони тікають з передової зі зброєю в руках. Цей «флешмоб» настільки масовий, що вже важко приховувати масштаби. Мета - підставити «фанерного маршала» Шойгу та зруйнувати авторитет бункерного. 

● Кремль переконаний, що власник найманців вийшов з-під Бахмуту напередодні українського контрнаступу, щоб обвалити «визвольний фронт» орків… тим самим позбиткувавшись над президентом. Більше того: челядь думає, що Прігожин уже поклав націоналістичний електорат собі в кишеню,  і тепер заманює туди ж придворні еліти, аби в потрібний час вони включилися у боротьбу проти злочинного режиму бункерного.

● Свою ложку дьогтю додав і ФСБ-ник Гіркін-Стрєлков. Він звинуватив ватажка найманців у підготовці перевороту, дискредитації армії та попередив про очікуваний заколот.  Міг би ще додати, що це той самий кухар, який згодовував Путіну психоделічні щі, а потім на ніч читав «Історію КПРС для збоченців».  

▶️ Войнушки Прігожина з владою уже виходять за рамки традиційного «мілиє бранятся»: наш "герой" натякнув на "смуту".

● Це була реакція на вказівку міноборони журналістам забути про «вагнерів» та їх ватажка (тиражування фейків про армію). Прігожин відповів, що «російські бюрократи виграють від такої цензури тільки найближчим часом - від одного до трьох місяців, перш ніж російський народ почне пручатися". З риторики ображеного було зрозуміло, що він звертається не до Шойгу, а до найвищого чиновника країни. І це, до речі, не перший натяк на намір очолити невдоволений глибинний народ. 

● Психічні розлади в середині путінської команди загострюватимуться. Система буде оперативно і безпрограшно ідентифікувати винних у всіх провалах субʼєктів, а самі субʼєкти лише підвищуватимуть свою популярність в очах турбопатріотів з кожним витком конфлікту. 

▶️ Війна як винятково мілітарний проєкт для московитів завершується, точніше відбувається її конверсія у політично-соціальний срач. Ситуація аналогічна з І-ю світовою, коли російські солдати втікали з фронту, а влада поступово скочувалася від «небожителів» до маргіналів та популістів різного ступеня зажерливості. І тут прігожини різного розливу мають зіграти свою історичну роль.  Лише б їх не відстрілювали передчасно… Хоча, саме цей «опричник» може виявитися живучим, зважаючи на те, що «криша» його десь глибині путінського кооперативу «Озеро»… тобто серед пропрезидентських олігархів. А це означає, що ті поважні люди не забувають про ризик-менеджмент, і розкладають свої яєчка в різні кошики.

Що не кажіть, але Московія ходить по кругу і знову вимушена наступити на оті ленінські граблі: їй вкотре тестувати на власній долі, чи може кухар̶к̶а̶ керувати державою. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/784

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ігор Терехов про укриття та бомбосховища
Сегодня 09:38    34
ЧВК «Вагнер» вербует новобранцев в Twitter и Facebook, – Politico
Сегодня 09:14    56
Завдяки СБУ 15 років за ґратами проведе агент фсб, який готував повітряну атаку на електропідстанції Кропивницького
Сегодня 09:02    66
Харківщина. 31 травня
Сегодня 08:57    64
У Харкові відбудеться фотовиставка «Втрачене дитинство», присвячена дітям, які загинули через війну
Сегодня 08:51    64
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 31 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:48    71
«Ураження військових цілей в Україні» та «провал контрнаступу»
Сегодня 08:40    102
Страны G7 ведут скрытую работу над гарантиями безопасности Украине в случае прекращения войны, пишет La Repubblica
Сегодня 08:30    82
"Качки" прилетіли. Які безпілотники атакували Москву і для чого - ВВС
Сегодня 08:18    133
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:15    85
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 