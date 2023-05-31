«Чи може кухарка керувати РФ?», - ці ленінські граблі знову у вжитку в Московії. 

▶️ Я неодноразово жартував, що єдиною альтернативою бункерному може бути ватажок "вагнерів". Так воно виходить і в реалі: кухаря Путіна сьогодні так намагаються очорнити, що він поступово перетворюється на такого собі «чорного лебедя», здатного привнести важкопрогнозовані події для Московії.

● Міноборони РФ твердить, що Прігожин завербував значну частину орківських солдатів, і тепер вони тікають з передової зі зброєю в руках. Цей «флешмоб» настільки масовий, що вже важко приховувати масштаби. Мета - підставити «фанерного маршала» Шойгу та зруйнувати авторитет бункерного.

● Кремль переконаний, що власник найманців вийшов з-під Бахмуту напередодні українського контрнаступу, щоб обвалити «визвольний фронт» орків… тим самим позбиткувавшись над президентом. Більше того: челядь думає, що Прігожин уже поклав націоналістичний електорат собі в кишеню, і тепер заманює туди ж придворні еліти, аби в потрібний час вони включилися у боротьбу проти злочинного режиму бункерного.

● Свою ложку дьогтю додав і ФСБ-ник Гіркін-Стрєлков. Він звинуватив ватажка найманців у підготовці перевороту, дискредитації армії та попередив про очікуваний заколот. Міг би ще додати, що це той самий кухар, який згодовував Путіну психоделічні щі, а потім на ніч читав «Історію КПРС для збоченців».

▶️ Войнушки Прігожина з владою уже виходять за рамки традиційного «мілиє бранятся»: наш "герой" натякнув на "смуту".

● Це була реакція на вказівку міноборони журналістам забути про «вагнерів» та їх ватажка (тиражування фейків про армію). Прігожин відповів, що «російські бюрократи виграють від такої цензури тільки найближчим часом - від одного до трьох місяців, перш ніж російський народ почне пручатися". З риторики ображеного було зрозуміло, що він звертається не до Шойгу, а до найвищого чиновника країни. І це, до речі, не перший натяк на намір очолити невдоволений глибинний народ.

● Психічні розлади в середині путінської команди загострюватимуться. Система буде оперативно і безпрограшно ідентифікувати винних у всіх провалах субʼєктів, а самі субʼєкти лише підвищуватимуть свою популярність в очах турбопатріотів з кожним витком конфлікту.

▶️ Війна як винятково мілітарний проєкт для московитів завершується, точніше відбувається її конверсія у політично-соціальний срач. Ситуація аналогічна з І-ю світовою, коли російські солдати втікали з фронту, а влада поступово скочувалася від «небожителів» до маргіналів та популістів різного ступеня зажерливості. І тут прігожини різного розливу мають зіграти свою історичну роль. Лише б їх не відстрілювали передчасно… Хоча, саме цей «опричник» може виявитися живучим, зважаючи на те, що «криша» його десь глибині путінського кооперативу «Озеро»… тобто серед пропрезидентських олігархів. А це означає, що ті поважні люди не забувають про ризик-менеджмент, і розкладають свої яєчка в різні кошики.

Що не кажіть, але Московія ходить по кругу і знову вимушена наступити на оті ленінські граблі: їй вкотре тестувати на власній долі, чи може кухар̶к̶а̶ керувати державою.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/784

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