ЧВК посипались?

Ситуация с тем, что нацистское формирование "Русич" прекращает любые боевые действия, достаточно интересна, потому что этот "бунт против никчёмной власти" в общем-то продолжает трек Пригожина и вводит в представителей вооруженных сил новую волну - альтернативные центры воздействия.

Так, эти все ЧВК, формирования разной степени легальности, отряды и пр., чувствуя слабость режима, начинают ставить ультиматумы, тем самым говоря, что монополии на насилие у Кремля нет.

И если слабоцентрализованные системы с сильной сетью горизонтальных связей такой переход могут оставлять без внимания, то классические силовые диктатуры начинают рушиться именно в момент, когда кто-то другой становится центром принятия решений.

"Русич", как и Вагнер, имеет сложную горизонтальную структуру, но формально подчиняется вертикальной власти.

И Пригожина "убрали", когда он вышел из этой вертикали и начал ходить между разными вертикалями.

Вскоре придется убивать всех, потому как казусы с самовольными ультиматумами начинают множиться?

Джерело: https://t.me/cynic2020/8115

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