Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 127

ДБР викрило чергові канали переправлення чоловіків за кордон на Буковині та Закарпатті

ДБР викрило чергові канали переправлення чоловіків за кордон на Буковині та Закарпатті

● Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Чернівецької області, який планував заробити на «ухилянтах», що намагаються незаконно покинути країну.

● Через інтернет-месенджери посадовець знаходив потенційних «клієнтів» та обіцяв їм за 2 тис. доларів допомогти безперешкодно перетнути кордон. Правоохоронець видавав чоловікам формений одяг і відвозив їх під виглядом колег через блокпости. Надалі вони мали перейти кордон пішки по заздалегідь визначеному маршруту.

● Під час однієї із таких переправ правоохоронця та двох його «клієнтів» було викрито.

● Посадовця звільнено зі служби.

● Чоловік підозрюється у вчиненні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

● Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

● А на Закарпатті ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою та військовою контррозвідкою СБУ викрило інспектора одного з Нацпарків, який разом з двома цивільними планував за гроші організовувати незаконне переправлення чоловіків через кордон.

● Ділки підшукали чотирьох чоловіків, які хотіли виїхати за кордон. Серед них був й військовослужбовець, що перебуває в розшуку за ухилення від проходження військової служби.

● Вартість послуг організатори оцінили індивідуально для кожного «клієнта» у розмірі від 5 до 10 тис. доларів США. Спочатку чоловіків доставили до Ужгорода, а згодом переправили до помешкання одного зі спільників неподалік від кордону.

● Для безпосереднього переведення ухилянтів через кордон організатори схеми залучили знайомого прикордонника. Проте він розкрив протиправний задум правоохоронцям та надалі діяв під їх контролем. На світанку 24 травня він довів чотирьох чоловіків до лінії кордону, де групу було затримано.

● У цей же день інспектор Нацпарку, який був переконаний, що операція вдалася, передав прикордоннику 6 тис. доларів США. Після «розрахунку» інспектора затримали правоохоронці. Також було затримано одного з його спільників. Ще один учасник схеми переховується від слідства.

● Інспектору Нацпарку та його спільнику повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 369 КК України).

● Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

● Суд обрам їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

● Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної схеми.

● Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура та Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

▶ ️Детальніше за посиланням (https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-chergovi-kanali-perepravlennya-cholovikiv-za-kordon-na-bukovini-ta-zakarpatti)

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4413

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

30 травня 1876 року московський імператор Алєксандр ІІ у німецькому містечку Емс підписав таємне розпорядження про повну заборону українського письменства
Сегодня 10:25    73
Легітимність Зеленського продовжує заважати путіну
Сегодня 10:12    83
«Київ збирається знизити мобілізаційний вік до 18 років». Це – неправда
Сегодня 09:37    109
Кримінальна справа за інцидентом загибелі 19 бійців 128 ОГШБ розвалилася в суді
Сегодня 09:26    116
Перехоплення СБУ: рашисти на Харківщині ховаються від українських FPV-дронів по норах і моляться, щоб вижити
Сегодня 09:14    121
67 мільярдів доларів — збитки довкілля від війни
Сегодня 08:54    103
Отставные генералы НАТО нарушили тёплую негу сбалансированной повестки накануне 75-й годовщины Североатлантического альянса.
Сегодня 08:44    155
Шлюб онлайн: у "Дії" запустили бета-тест послуги
Сегодня 08:36    130
Корвет «Гетьман Иван Мазепа», построенный на турецкой верфи для ВМС Украины, прошел первые ходовые испытания (ФОТО)
Сегодня 08:28    128
Збито 7 крилатих ракет та 32 ударних БПЛА
Сегодня 08:15    123
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 