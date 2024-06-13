ДБР завершило розслідування щодо правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів.

Посадовець одного з правоохоронних органів на Волині вирішив налагодити схему переправлення ухилянтів. Свої послуги він оцінив у 8 тис. доларів США. В одному з епізодів, «клієнт» на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль спільнику правоохоронця - прикордоннику, після чого був оформлений ніби як «особа з інвалідністю за наявності посвідчення». При цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав.

Правоохоронець брав гроші трьома траншами: 4,5 тис. доларів США за початок підготовки до виїзду за кордон, 1,5 тис. доларів США безпосередньо перед виїздом. 2 тис. доларів США після виїзду за кордон мала вже передати довірена особа.

Фігуранта було затримано саме під час отримання від посередника залишку коштів.

Правоохоронці обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4445

Новости портала «Весь Харьков»