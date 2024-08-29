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ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації, яка створила потужну мережу з продажу метадону

ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації, яка створила потужну мережу з продажу метадону

Працівники ДБР завершили розслідування щодо учасників злочинної організації, які у Києві та Харкові створили так звані «наркологічні кабінети». У них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

Встановлено, що мережа діяла з 2020 року. Слідство задокументувало отримання коштів учасниками організації від незаконного обігу наркотичних засобів у понад 5 млн грн. Також встановлено, що за період діяльності злочинної організації реалізовано понад 10 кг метадону, на які лікарі видали понад 15 тисяч незаконних рецептів.

Під час обшуків у фігурантів було виявлено значні суми коштів, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу. Загальна вартість майна становить понад пів мільйона доларів США.

ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації, яка створила потужну мережу з продажу метадону

ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації, яка створила потужну мережу з продажу метадону

ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації, яка створила потужну мережу з продажу метадону

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4603

Новости портала «Весь Харьков»

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