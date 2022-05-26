Довга історія російського мародерства (ІНФОГРАФИКА)

Тягнути додому унітази у завойованого мирного населення - стара російська звичка.

Так намагались доєднатись до цивілізації ще бійці радянської армії. Музеї в СРСР ломились від вкрадених німецьких предметів мистецтва, додому солдати тягнули меблі, килими, радіо, робітники працювали на вкрадених заводах.

1 мільйон тонн овочів. Майже 3 000 заводів. Сотні предметів меблів вдома у "маршала перемоги", а насправді м'ясника Жукова.

На нашій інфографіці - лише дані, які потрапили в радянську статистику. Скільки вкраденого майна пройшло повз статистику - страшно уявляти і вже неможливо порахувати.

Источник: https://t.me/uawarinfographics/471?single

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