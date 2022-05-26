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«Если Украина проиграет войну, следующими будем мы», - премьер-министр Словакии

«Если Украина проиграет войну, следующими будем мы», - премьер-министр Словакии

Как сообщает CNN, на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил с речью премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и заявил, что Украина должна победить в войне с РФ, а если Украина проиграет, то «следующей будет Словакия».

Премьер Словакии также раскритиковал членов Евросоюза за то, что они слишком сильно полагаются на российские энергоресурсы. Он призвал лидеров перестать идти на компромисс со своими принципами в отношениях с Россией.

Источник: https://t.me/u_now/50500

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