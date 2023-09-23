Голові Комітету із закордонних справ Сенату США Бобу Менендесу та його дружині висунуто обвинувачення у корупції — CNN

Подружжя підозрюють у "корумпованих відносинах із трьома бізнесменами з Нью-Джерсі".

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка розслідує, чи отримував сам Менендес або його дружина Надін Арсланян "неправомірні подарунки".

Сенатор-демократ рішуче відкидає звинувачення у хабарництві. "Я вважаю, що це розслідування закінчиться абсолютно нічим", — сказав він.

За правилами фракції Демократичної партії у Сенаті, він має піти у відставку з посади голови комітету, але може продовжувати роботу в ньому.

Це вже друге звинувачення в корупції, висунуте проти Менендеса за останні десять років. Раніше він відбивався від звинувачень у змові, хабарництві та шахрайстві.

Джерело: https://t.me/znua_live/113756

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