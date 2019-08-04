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«Гражданская война»: на Донбассе ликвидировали российского наемника из Сызрани
Появились данные о гибели очередного российского наемника, который воевал на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.
Об этом в соцсети Twitter сообщает пользователь Necro Mancer.
По имеющийся информации это — Сивков Максим Константинович, уроженец города Сызрань, 20.02.1989, года рождения.
«Обстоятельства смерти требуют уточнения», — написал пользователь.
Напомним, по оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в период с 23 по 29 июля с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 4 человека.
Источник: sprotyv.info
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