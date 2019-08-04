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«Гражданская война»: на Донбассе ликвидировали российского наемника из Сызрани

«Гражданская война»: на Донбассе ликвидировали российского наемника из Сызрани

Появились данные о гибели очередного российского наемника, который воевал на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.

Об этом в соцсети Twitter сообщает пользователь Necro Mancer.

«Гражданская война»: на Донбассе ликвидировали российского наемника из Сызрани

По имеющийся информации это — Сивков Максим Константинович, уроженец города Сызрань, 20.02.1989, года рождения.

«Обстоятельства смерти требуют уточнения», — написал пользователь.

«Гражданская война»: на Донбассе ликвидировали российского наемника из Сызрани

Напомним, по оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в период с 23 по 29 июля с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 4 человека.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ордло

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