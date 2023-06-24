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«...Я сейчас кину автомат и уйду, я все» - перехоплення ГУР

«...Я сейчас кину автомат и уйду, я все» - перехоплення ГУР

«Пацаны здесь уже реально морально сломлены. приходят через день ко мне и говорят я все, я сейчас кину автомат и уйду, я все»

Військовий рф розповів другу про зміну локації та моральний стан особового складу

● «если захотят нас туда перекинуть, соответственно тут уже все в отказную пойдут»;

● окупант розповідає, тим часом, доки БТРщики по другому колу ідуть у відпустки, мобілізованим поки відпустки не передбачені;

● «нас тут бросили как не знаю кого, 2 недели вертушка лупила здесь».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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