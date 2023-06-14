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История неадеквата, зашедшего в ядерный клуб с бокового входа

История неадеквата, зашедшего в ядерный клуб с бокового входа

Пусть враги, Оля, трепещут, — самопровоглашенный президент беларуси аляксандр лукашэнка в интервью российской пропагандистке Скабеевой о развертывании на территории беларуси стратегического ядерного оружия россии.

«Я у путина требовал: Верни мне ядерное оружие. Мы договорились.

У нас ракеты и бомбы, мы получили от россии.

Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки.

Одна бомба втрое мощнее.

Под миллион человек погибнет сразу», — порадовал себя и Скабееву лукашэнка.

**История неадеквата, зашедшего в ядерный клуб с бокового входа.

Джерело: https://t.me/znua_live/97920

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