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История неадеквата, зашедшего в ядерный клуб с бокового входа
Пусть враги, Оля, трепещут, — самопровоглашенный президент беларуси аляксандр лукашэнка в интервью российской пропагандистке Скабеевой о развертывании на территории беларуси стратегического ядерного оружия россии.
«Я у путина требовал: Верни мне ядерное оружие. Мы договорились.
У нас ракеты и бомбы, мы получили от россии.
Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки.
Одна бомба втрое мощнее.
Под миллион человек погибнет сразу», — порадовал себя и Скабееву лукашэнка.
**История неадеквата, зашедшего в ядерный клуб с бокового входа.
Джерело: https://t.me/znua_live/97920