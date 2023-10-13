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Катування у тернопільському військкоматі – ДБР повідомило про підозру двом військовим

Катування у тернопільському військкоматі – ДБР повідомило про підозру двом військовим

● Працівники ДБР повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського Об’єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки.

● У взаємодії з СБУ слідчі Бюро зібрали достатньо доказів протиправних дій співробітників ТЦК. Зокрема, встановлено, що близько 22:00 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

● Побачивши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК.

● Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Відео побиття потрапило до соцмереж. На ньому солдат-гранатометник та командир відділу охорони завдають ударів чоловікам, які лежать на ліжках.

● Встановлено, що побиттю передував конфлікт потерпілих із черговим військкомату. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння чоловіки, за словами свідків, намагалися побити чергового та забрати у нього зброю. Заяву про побиття черговий скерував до поліції.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3902

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