Кілька десятків німецьких екстремістів воюють проти України у лавах окупаційних військ

Їм загрожує покарання за причетність до воєнних злочинів — Welt.

За даними МВС Німеччини, від початку широкомасштабної російсько-української війни з країни виїхала 61 людина, яка має відношення "до екстремізму чи політично вмотивованих злочинів".

Щонайменше 39 з них — з наміром брати участь у бойових діях. Зрештою 27 громадян Німеччини долучились до російських підрозділів, 12 воюють на українському боці.

У німецькому Мін'юсті зауважили, що участь у бойових діях не передбачає жодної відповідальності для громадян ФРН, якщо вони є членами регулярних збройних сил або прирівняних до них добровольчих корпусів.

Однак це не захищає від розслідування можливих воєнних злочинів.

"Особи або екстремісти, які добровільно вступили до російських збройних сил або терористичних груп для участі у вторгненні в Україну, після повернення до Німеччини мають бути притягнуті до відповідальності.

Вони систематично брали участь у воєнних злочинах і злочинах проти прав людини", — підкреслив експерт з питань оборони Родеріх Кізеветтер.

Джерело: https://t.me/znua_live/104788

Новости портала «Весь Харьков»