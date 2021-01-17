Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:14
Просмотров: 83

Контррозвідка СБУ викрила схему постачання неякісних боєприпасів Збройним Силам України

Контррозвідка СБУ викрила схему постачання неякісних боєприпасів Збройним Силам України

На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала схему постачання частинам Збройних Сил України снарядів, які не відповідають технічним умовам.

За даними досудового слідства, київська комерційна структура уклала державний контракт з Міністерством оборони України на виготовлення та постачання артилерійських снарядів.

Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 мільйонів гривень, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися не придатними для використання.

Організоване ділками виробництво снарядів, за попередніми висновками, здійснювалось кустарним способом в непристосованих приміщеннях. Згідно з проведеними дослідженнями, виготовлена у такий спосіб військова продукція не відповідає технічним умовам та не може бути прийнята на озброєння ЗС України. У зв’язку з цим зазначені снаряди вилучені з можливого використання.

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили технічну та фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми. Перевіряються дії керівництва та менеджменту підприємств щодо можливого умисного вчинення шкоди обороноздатності держави.

Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство чекає фінансове оздоровлення
Сегодня 06:32    130
За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру двом бойовикам НЗФ «Сомалі» і «Кольчуга»
16.01.2021 10:38    184
В Бурятии чиновник-депутат заставлял подчиненных бесплатно работать на участке тещи
16.01.2021 07:52    183
СБУ викрила привласнення коштів на реконструкції магістрального нафтопроводу на Житомирщині
16.01.2021 07:02    137
На Луганщині СБУ викрила схрон із вибухівкою та артилерійськими снарядами
15.01.2021 09:31    167
Завод «Маяк» адаптує заряд КЗ-6 для скидання з безпілотників
15.01.2021 08:21    163
СБУ викрила розтрату мільйонів державних коштів під час будівництва тубдиспансеру на Закарпатті
15.01.2021 07:46    149
Викритому контррозвідкою СБУ учаснику НЗФ «ЛНР» оголошено про підозру
14.01.2021 07:51    204
За матеріалами української контррозвідки повідомлено про підозру начальнику так званої «Служби прикордонної охорони МДБ ДНР»
13.01.2021 09:45    161
Укроборонпром поглиблює співпрацю з Prozorro.Продажі та відкриває реєстр нерухомості концерну, доступної для оренди
13.01.2021 09:33    160
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 