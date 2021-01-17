Контррозвідка СБУ викрила схему постачання неякісних боєприпасів Збройним Силам України

На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила та блокувала схему постачання частинам Збройних Сил України снарядів, які не відповідають технічним умовам.

За даними досудового слідства, київська комерційна структура уклала державний контракт з Міністерством оборони України на виготовлення та постачання артилерійських снарядів.

Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 мільйонів гривень, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися не придатними для використання.

Організоване ділками виробництво снарядів, за попередніми висновками, здійснювалось кустарним способом в непристосованих приміщеннях. Згідно з проведеними дослідженнями, виготовлена у такий спосіб військова продукція не відповідає технічним умовам та не може бути прийнята на озброєння ЗС України. У зв’язку з цим зазначені снаряди вилучені з можливого використання.

Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили технічну та фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми. Перевіряються дії керівництва та менеджменту підприємств щодо можливого умисного вчинення шкоди обороноздатності держави.

Операція з викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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