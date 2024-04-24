Рада ухвалила закон про бавовник: потрібен для виробництва пороху

Верховна Рада на засіданні 23 квітня ухвалила в цілому законопроєкт № 10427-1 про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника в Україні.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Значний рівень зарегульованості дозвільних процесів щодо випробувань, державної реєстрації і сертифікації сортів бавовника, створених за допомогою сучасних методів біотехнологій надзвичайно ускладнює та практично унеможливлює їх законне ввезення для досліджень та промислового вирощування в Україні.

Водночас, відсутність підтримки на державному рівні, недостатнє провадження технологій вирощування та відсутність належного генетичного рівня сортів бавовника вітчизняної селекції зумовлює низку проблем, пов’язаних із виробництвом текстильної продукції, а також продукції, для підприємств критичної інфраструктури.

Тому галузь потребує кардинальної дерегуляції та спрощення обігу бавовника з метою забезпечення потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та трьох років з дня його завершення або скасування", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєкт передбачає, що на період воєнного стану держреєстрація та імпорт сортів бавовнику, зокрема генетично модифікованих, відбувається за спрощеною процедурою. Раніше реєстрація немодифікованого бавовнику займала два-три роки, а реєстрація ГМО-бавовнику заборонена взагалі.

Станом на 2024 рік у Держреєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, містяться відомості лише щодо трьох сортів бавовнику.

Нагадаємо:

У Мінагрополітики заявили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб. Для цього пропонується створити і розвивати бавовняний кластер в Одеській області.

Бавовна необхідна для виробництва нітроцелюлози, яку використовують у артилерійських снарядах.

Європейські оборонні підрядники попереджають, що залежність від китайської бавовни, яка використовується в поросі для боєприпасів, загрожує їхній здатності розширювати виробництво на тлі спроб підтримати перевантажену українську армію.

За даними Центру міжнародної торгівлі, на Китай припадає майже половина світової торгівлі бавовняною целюлозою. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія.

Джерело: epravda.com.ua

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