Корупція у податковій Харківщини: підозрюється куратор схеми

НАБУ і САП викрили ключову особу у схемі щодо одержання хабарів харківськими податківцями.

За даними слідства, взимку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.

Кошти зокрема призначалися і тодішньому очільнику харківської податкової, який мав забезпечити прийняття фінального рішення.

НАБУ і САП зібрали достатньо доказів причетності експосадовця до злочину та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому. Розслідування стосовно неї завершилось обвинувальним вироком.

У травні про підозру також повідомили іншим учасникам схеми: начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України), працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

Встановлення причетності до злочину інших посадових осіб податкової та фізичних осіб триває.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2666

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