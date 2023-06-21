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кремлівські сходки: Залужний робить свою справу, а путін – заїкається

кремлівські сходки: Залужний робить свою справу, а путін – заїкається

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

18 червня, у день, коли була виявлена «нищівна оборудка» шойгу, путін заявив, що головнокомандувач ЗСУ Залужний нібито виїхав за кордон. Намагаючись вимовити прізвище українського генерала, російський диктатор почав заїкатися і запропонував запитати про місцеперебування головнокомандувача ЗСУ у нього самого, але при цьому використовувати іноземну мову: «Мені здається, що він за кордоном. Може, помиляюсь… ».

Насправді, вже наступного дня живий та здоровий Залужний опублікував відео. У бойовій обстановці. І про всяк випадок спеціально для російських фейкометів на чолі з путіним був виділений лист (решта, звісно, було заблюрено), на якому стояла дата 17 червня 2023 року.

А поки путін знову не став заїкатися вже при вимовлянні прізвища начальника ГУР МО України Кирила Буданова, той 19 червня спростував повідомлення росЗМІ про свою чи то загибель, чи то поранення.

«У них та їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, та їх кошмарити», – пообіцяв Буданов.

Джерело: https://t.me/spravdi/30579

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