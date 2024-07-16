Кто такой Томас Крукс, стрелявший в Дональда Трампа

После покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа журналисты и общественность стали выяснять, что известно о стрелке, который, в отличие от намеченной жертвы, не пережил этого покушения.

Как мы сообщали ранее, ФБР идентифицировало стрелка как Томаса Мэттью Крукса (Мэттью в данном случае выступает в роли отчества), 20-летнего жителя поселка Бетел-Парк (пригород Питтсбурга).

Американская пресса установила личность родителей стрелка – по всей вероятности, это Мэттью Бен Крукс, психолог, специалист по поведенческим отклонениям, и Елена Крукс, домохозяйка, по образованию – преподавательница младших классов. Годовой доход их семьи – 310 тысяч долларов.

Сайты, специализирующиеся на выяснении деталей о персонажах, представляющих общественный интерес, выяснили, что Крукс живет отдельно от родителей с 18 лет, то есть последние два года. В 2021 году он участвовал в акции леворадикального движения “Антифа” в Миннеаполисе, включавшей столкновения с полицией и поджоги. Его дважды отпускали под залог, внесенный родителями.

Согласно официальным записям, Томас Крукс пожертвовал 15 долларов ультралевой организации Progressive Turnout Project, одна из главных целей которой – борьба против Трампа. Перевод был сделан через платформу Actblue, созданную специально для приема и распределения пожертвований в пользу левых политических организаций.У Крукса имелась “карточка избирателя” Республиканской партии. Как отмечают американские журналисты, это, по всей видимости, последствия акции, которую ультралевая молодежь устраивала в последние месяцы по всей Америке. Левые массово записывались в Республиканскую партию, чтобы голосовать на праймериз за конкурентов Трампа. Отметим, что такую же тактику израильские левые в свое время предпринимали против Биньямина Нетаниягу, записываясь в “Ликуд”.

Сегодня в соцсетях стали распространять видеосъемку, на которой Крукс заявляет, как он ненавидит Дональда Трампа и республиканцев, и что они “связались не с тем парнем”.

Позже некоторые пользователи стали утверждать, что на видео не Крукс, а имитирующий его пользователь “Твиттера” Jewgazing. В доказательство приводились ссылки, которые уже недействительны, поскольку Jewgazing перевел свой блог в приватный режим.

По некоторым сведениям, Крукс мог использовать при стрельбе винтовку, которую его отец приобрел полгода назад.

Судя по всему, Томас Крукс был не особо “публичной личностью” – в том смысле, что не вел блогов, не оставлял “идеологических следов” в интернете и не предварил свою громкую акцию какими-либо определенными заявлениями. Неясно, подготовил ли он пути отхода в случае удачного покушения на Трампа и собирался ли вообще спасаться бегством.

Хотя мотивы поступка Крукса вполне очевидны – он явно был левым фанатиком, полной картины происшествия, которая расставляла бы все точки над i, пока нет и, возможно, не будет. В этом поступке видны черты “подросткового замыкания”, типичного для американских “школьных стрелков”. Многие обратили внимание на характерную “маньячную” внешность молодого человека – явного “тюфяка-очкарика” с “гитлеровским” пробором, узким подбородком и выступающей вперед нижней челюстью.

Впрочем, отсутствие полной картины вообще характерно для покушений на американских президентов.

Джерело: nigroll.com

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