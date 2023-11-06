Лубінець пообіцяв тримати на контролі справу про побиття військового у Києві
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець триматиме на контролі справу про побиття у Києві військовослужбовця.
Про це омбудсмен повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Київ. Із соцмереж побачив кадри побиття військового. У столиці воюючої країни такі дії неприпустимі! Звертаюся до всіх з проханням заспокоїти емоції. Триматиму цю ситуацію на контролі, аби встановлення обставин порушення прав людини було об’єктивним», – зазначив він.
Водночас Лубінець наголосив, що «кожен повинен діяти у спосіб та в межах повноважень передбачених чинним законодавством України і не допускати будь-яких зловживань ними».
Як повідомляв Укрінформ, у мережі Інтернет почало ширитися відео побиття військовослужбовця у районному управлінні столичної поліції. У подальшому стало відомо, що потерпілий несе службу в одному з прикордонних підрозділів.
За фактом конфлікту поліцейського та прикордонника Національна поліція розпочала службову перевірку. Прокуратурою відкрите кримінальне провадження.
У Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що розслідування за фактом можливого побиття прикордонника у райвідділі поліції Києва буде ретельним та всебічним.
Джерело: ukrinform.ua