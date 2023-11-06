Лубінець пообіцяв тримати на контролі справу про побиття військового у Києві

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець триматиме на контролі справу про побиття у Києві військовослужбовця.

Про це омбудсмен повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Київ. Із соцмереж побачив кадри побиття військового. У столиці воюючої країни такі дії неприпустимі! Звертаюся до всіх з проханням заспокоїти емоції. Триматиму цю ситуацію на контролі, аби встановлення обставин порушення прав людини було об’єктивним», – зазначив він.

Водночас Лубінець наголосив, що «кожен повинен діяти у спосіб та в межах повноважень передбачених чинним законодавством України і не допускати будь-яких зловживань ними».

Як повідомляв Укрінформ, у мережі Інтернет почало ширитися відео побиття військовослужбовця у районному управлінні столичної поліції. У подальшому стало відомо, що потерпілий несе службу в одному з прикордонних підрозділів.

За фактом конфлікту поліцейського та прикордонника Національна поліція розпочала службову перевірку. Прокуратурою відкрите кримінальне провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що розслідування за фактом можливого побиття прикордонника у райвідділі поліції Києва буде ретельним та всебічним.

Джерело: ukrinform.ua

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