Мэра Кривого Рога Павлова нашли мертвым
В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное, что под Кривым Рогом мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме.
Об этом сообщает местное издание "Первый городской", народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович в Facebook.
Нашли тело мужчины в луже крови, рядом лежало ружье. По словам Рабиновича, Павлов погиб от огнестрельного ранения.
Также нардеп опубликовал фото с места происшествия.
Hromadske со ссылкой на пресс-секретаря полиции города сообщает, что мэра Кривого Рога нашли мертвым, а рядом с ним правоохранители обнаружили ружье.
Сейчас на месте проходят следственные действия.
Генпродюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский в Facebook также написал о смерти мэра.
"Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Сочувствую родным и близким", - написал он.
Все обстоятельства смерти Павлова правоохранители устанавливают.
"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщила представитель полиции.