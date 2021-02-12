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Умисне вбивство: названо три версії загибелі школяра в Харкові

Умисне вбивство: названо три версії загибелі школяра в Харкові

Харківські правоохоронці встановлюють обставини загибелі 15-річного Антона Логвінова, тіло якого знайшли під Олексіївським мостом напередодні після декількох днів пошуків. В поліції назвали попередні версії загибелі підлітка.

Як стало відомо, зараз в поліції розглядають три основні версії. У список увійшли вбивство хлопця ким-небудь із знайомих, вбивство сторонньою людиною на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, а також нещасний випадок. Правоохоронці також призначили ряд експертиз: медичну, цитологічну, комп’ютерно-технічну (для аналізу інформації в ноутбуці школяра) і молекулярно-генетичну. Крім того, зараз обробляється інформація з камер відеоспостереження по можливому маршруті Антона Логвинова.

Зазначається, що правоохоронці призначили п’ять експертиз за фактом загибелі дитини.

Нагадаємо, хлопець зник 9 лютого. Батьки спочатку намагалися самостійно знайти підлітка, а потім звернулися в поліцію. До пошуків підключилися волонтери та небайдужі харків’яни. В середу вдень тіло юного харків’янина знайшли під Олексіївським мостом. Пізніше в соцмережах припустили, що смерть хлопця була насильницькою через те, що на голові дитини була помічена рана, але вона могла з’явитися після падіння з мосту. Слідчі порушили кримінальне виробництво за статтею 115 КК України («Умисне вбивство»).
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: убийство

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