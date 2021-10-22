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Избивал молотком: в Италии мужчина убил украинку

Избивал молотком: в Италии мужчина убил украинку

В провинции Брешиа, что в Италии, мужчина убил украинку, сообщает tgcom24.

По информации, 49-летней украинке Елене Казановой помог уйти из жизни ее бывший спутник жизни, 59-летний Эцио Галези. 

Как стало известно, убийство произошло недалеко от дома женщины, в котором она прожила последние 15 лет. С украинкой мужчина разошелся год назад, после чего она вступила в новые отношения. 

Отмечается, что Галези следил за Казановой, и после того, как она припарковала свой автомобиль, нанес несколько ударов молотком по окну транспортного средства. После этого нападавший начал избивать украинку, в результате чего от полученных травм она скончалась на месте.

Также уточняется, что итальянец дождался правоохранителей и сам отдал им орудие убийства. В данный момент нападавший задержан полицейскими.

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: убийство

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