Избивал молотком: в Италии мужчина убил украинку
В провинции Брешиа, что в Италии, мужчина убил украинку, сообщает tgcom24.
По информации, 49-летней украинке Елене Казановой помог уйти из жизни ее бывший спутник жизни, 59-летний Эцио Галези.
Как стало известно, убийство произошло недалеко от дома женщины, в котором она прожила последние 15 лет. С украинкой мужчина разошелся год назад, после чего она вступила в новые отношения.
Отмечается, что Галези следил за Казановой, и после того, как она припарковала свой автомобиль, нанес несколько ударов молотком по окну транспортного средства. После этого нападавший начал избивать украинку, в результате чего от полученных травм она скончалась на месте.
Также уточняется, что итальянец дождался правоохранителей и сам отдал им орудие убийства. В данный момент нападавший задержан полицейскими.
Источник: mignews.com.ua/