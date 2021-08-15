Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку

У власному будинку знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це повідомляє Первый городской.

"Труп чоловіка знайшов знайомий загиблого на порозі веранди, на вулиці Українській. Чоловік лежав у калюжі крові, поруч знаходилася рушниця", - йдеться в повідомленні.

Губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко підтвердив "Стране" смерть Костянтина Павлова.

"Так, це правда", - заявив він.

"Поки не зрозуміло, вбивство або самогубство. На місце виїхала оперативна група слідчих", - сказав Резніченко.

Також інформацію підтвердив нардеп від партії Вадим Рабинович у себе в Facebook.

"Вбитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов! Як ???" - написав він.

За словами іншого депутата від партії - Артема Марчевського, у Павлова виявили вогнепальне поранення в голову.

Источник: unian.ua

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