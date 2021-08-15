Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку
У власному будинку знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Про це повідомляє Первый городской.
"Труп чоловіка знайшов знайомий загиблого на порозі веранди, на вулиці Українській. Чоловік лежав у калюжі крові, поруч знаходилася рушниця", - йдеться в повідомленні.
Губернатор Дніпропетровської області Валентин Резниченко підтвердив "Стране" смерть Костянтина Павлова.
"Так, це правда", - заявив він.
"Поки не зрозуміло, вбивство або самогубство. На місце виїхала оперативна група слідчих", - сказав Резніченко.
Також інформацію підтвердив нардеп від партії Вадим Рабинович у себе в Facebook.
"Вбитий мер Кривого Рогу і глава нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов! Як ???" - написав він.
За словами іншого депутата від партії - Артема Марчевського, у Павлова виявили вогнепальне поранення в голову.
Источник: unian.ua