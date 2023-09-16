МВД Великобритании внесло ЧВК «Вагнер в список террористических организаций

Согласно заявлению британского МВД, Группа Вагнера «осуществляла подготовительные действия к терроризму, в том числе осуществляла действия, направленные на причинение серьезного насилия в отношении людей или серьезного ущерба имуществу».

В соответствии с директивой, принадлежность к ЧВК или ее активная поддержка будет квалифицироваться как уголовным преступление в Великобритании. Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 14 лет, а также денежный штраф.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Интересно, путлеру инкриминируют финансирование терроризма?

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23607

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