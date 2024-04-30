98-річна жінка пройшла 10 км під обстрілами

98-річна Лідія Степанівна з Очеретиного, що на окупованій росією частині Донецької області, пройшла 10 км під обстрілами, щоби дістатися української території.

Жінка йшла цілий день, опираючись на дерев'яну палицю. Без їжі та води. Дорогою двічі падала, підіймалася і продовжувала свій шлях.

Надвечір втомлену пенсіонерку побачили на дорозі військові та передали поліцейським.

Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла", - каже жінка.

Історія 98-річної пенсіонерки, яка втекла з окупації (https://bbc.in/44okpEW)

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/22366

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