На Дніпропетровщині СБУ виявила арсенал зброї із району проведення ООС

Служби безпеки України виявила у Кривому Розі схованку з гранатометами, вибухівкою і боєприпасами, які раніше були нелегально вивезені з району проведення операції Об’єднаних сил.

За попередньою версією слідства, незаконне переміщення військових засобів ураження організували двоє місцевих жителів через своїх спільників у районі ООС. Переправлену зброю фігуранти зберігали у квартирі під дерев’яною підлогою і планували реалізувати її представникам місцевих кримінальних кіл.

Під час обшуків за місцем проживання одного із зловмисників правоохоронці виявили два ручні протитанкові гранатомети РПГ-18 і РПГ-22, тротилову шашку з детонатором, дві гранати РГД-5 із запалами, револьвер, обріз гвинтівки «Мосіна» калібру 7,62 мм, понад 800 набоїв різного калібру і димові шашки.

Наразі вилучену зброю та боєприпаси направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших винних осіб.

Викриття зловмисників проводилось спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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