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На Миколаївщині посилено міру покарання щодо прихильників фейкової «народної республіки»

На Миколаївщині посилено міру покарання щодо прихильників фейкової «народної республіки»

Херсонський апеляційний суд посилив вирок суду першої інстанції щодо трьох мешканців Миколаєва, які посягали на територіальну цілісність і недоторканність України та пропагували створення фейкової «миколаївської народної республіки».

Співробітники СБУ встановили, що у 2015 році за завданням російських спецслужб зловмисники брали активну участь у підготовці пропагандистських акцій до святкування на Миколаївщині Дня Незалежності. Зокрема, вони виготовили та планували поширити у місцях масового скупчення людей листівки із закликами приєднатися до терористичної «новоросії», а також агітували підтримати проросійські квазіутворення на сході країни.

Вирок, винесений Інгульським районним судом Миколаєва у 2017 році, оскаржено. Наразі один із організаторів, колишній посадовець органів МВС, визнаний винним за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 і засуджений до 6 років позбавлення волі. Ще 2 учасники групи засуджені за ч. 2 ст. 110 ККУ до 5 років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили.

На Миколаївщині посилено міру покарання щодо прихильників фейкової «народної республіки»

На Миколаївщині посилено міру покарання щодо прихильників фейкової «народної республіки»

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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