На Миколаївщині посилено міру покарання щодо прихильників фейкової «народної республіки»

Херсонський апеляційний суд посилив вирок суду першої інстанції щодо трьох мешканців Миколаєва, які посягали на територіальну цілісність і недоторканність України та пропагували створення фейкової «миколаївської народної республіки».

Співробітники СБУ встановили, що у 2015 році за завданням російських спецслужб зловмисники брали активну участь у підготовці пропагандистських акцій до святкування на Миколаївщині Дня Незалежності. Зокрема, вони виготовили та планували поширити у місцях масового скупчення людей листівки із закликами приєднатися до терористичної «новоросії», а також агітували підтримати проросійські квазіутворення на сході країни.

Вирок, винесений Інгульським районним судом Миколаєва у 2017 році, оскаржено. Наразі один із організаторів, колишній посадовець органів МВС, визнаний винним за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 263 і засуджений до 6 років позбавлення волі. Ще 2 учасники групи засуджені за ч. 2 ст. 110 ККУ до 5 років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили.

Источник: ssu.gov.ua

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