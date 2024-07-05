На Одещині ДБР викрило правоохоронця, який заробляв на переправлянні ухилянтів через кордон

Працівники ДБР спільно з СБУ та Держприкордонслужбою заблокували черговий канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Молдови.

У лютому 2024 року заступник начальника відділу одного з правоохоронних органів організував канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків поза пунктами пропуску. Він залучив трьох цивільних, які займались пошуком охочих за гроші незаконно покинути країну.

Сам посадовець планував маршрути та час перетину кордону поза межами пунктів пропуску та оминаючи прикордонні наряди. «Клієнтів» ділки вивозили з України власним транспортом. За свої послуги вони брали 6-10 тис. доларів США з особи.

За даними слідства, зловмисники встигли заробити щонайменше на 9 ухилянтах.

Правоохоронцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Наразі ДБР встановлює повне коло причетних до оборудки осіб. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру цивільним спільникам посадовця.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4489

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