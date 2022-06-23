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На россиян в Германии заводят дела о нарушении санкций

На россиян в Германии заводят дела о нарушении санкций

В аэропортах Германии у россиян изымают дорогие покупки при попытке получить за них налоговый вычет и заводят дела о попытке незаконном ввоза в россию санкционной продукции. Об этом пишут росСМИ.

В аэропорту Франкфурта у москвички изъяли сумку Furla за 500 евро, когда она попыталась перед вылетом в специальном пункте для оформления tax free поставить штамп на документы о покупке, чтобы получить налоговый вычет на свой карточный счет.

Как рассказала она сама, при продаже в магазине продавцы без проблем оформили все документы на российский паспорт, но таможенный офицер, оформляющий tax free, попросил показать покупку, объявил о ее изъятии и заявил о возбуждении в отношении покупательницы дела о попытке незаконного ввоза в россию предметов роскоши. Причем tax free она пыталась получить на карту иностранного банка, и вылетала не в россию.

Евросоюз с середины марта запретил экспорт в россию одежды, обуви и аксессуаров дороже 300 евро.

Опрошенные консультанты по визовым вопросам, рассказали, что им известно еще о нескольких случаях изъятия у россиян покупок при попытке оформить tax free в аэропорту. Как минимум один, и тоже с дорогой сумкой, произошел во Франкфурте, а один – c украшениями – в аэропорту Берлина, сообщили они.

Источник: sprotyv.info

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