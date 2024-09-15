Нерухомість керівництву Мінвідновлення в обмін на нерозірвання договору

Направлено до суду справу стосовно директора держпідприємства, власника товариства-забудовника та їхнього пособника

13 вересня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, а саме директора державного підприємства, фактичного власника приватного товариства-забудовника та їхнього пособника, яких викрили на спробі підкупу керівництва Мінвідновлення.

У межах досудового розслідування встановлено, що між державним підприємством, яке входить до сфери управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, та приватним товариством-забудовником укладено низку договорів з метою будівництва житлових будинків на земельній ділянці, яка належить державі.

Усвідомлюючи, що наявні підстави для розірвання вказаних договорів за ініціативою Міністерства, фактичний власник підприємства-забудовника у співучасті з директором державного підприємства висловив пропозицію Віце-прем’єр Міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України надати йому неправомірну вигоду в розмірі 2 % від площі майбутніх житлових будинків (понад 5200 кв. м) за нерозірвання вказаних договорів та сприяння в їх реалізації.

У подальшому фактичний власник підприємства забезпечив реєстрацію на довірену особу Віце-прем’єр міністра майнових прав на 15 квартир в одному із житлових комплексів столиці, загальна площа яких становить 785 кв. м, 1 з них передав у власність.

21 листопада 2023 року повідомлено про підозру директорці державного підприємства та фактичному власнику приватного товариства-забудовника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, а 28 березня 2024 року – пособнику зазначених осіб, який забезпечив перерахування грошових коштів зі свого рахунку на рахунок довіреної особи Віце-прем’єр міністра для створення видимості наявності в неї легальних коштів для начебто придбання квартир, які були предметом неправомірної вигоди. При цьому як підставу перерахування коштів підозрюваний використав підроблений договір позики. Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 358 КК України.

▶ ️Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2464

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